Rafael Bracali terminou a carreira de guarda-redes aos 42 anos (era o jogador mais velho na Liga portuguesa), ao serviço do Boavista, e já tem novo desafio: o brasileiro foi anunciado nesta quarta-feira como diretor desportivo do clube do Bessa.

«Em primeiro lugar, quero agradecer ao presidente Vítor Murta e ao Fary Faye pela oportunidade que me foi dada de continuar a servir o Boavista. A experiência e os conhecimentos que fui adquirindo ao longo de muitos anos será agora colocado ao serviço do Boavista», começou por dizer.

Depois de assinar contrato na companhia de Vítor Murta, presidente do Conselho de Administração da SAD, e de Fary Faye, administrador da SAD axadrezada, Bracali apontou metas para o futuro: «Na minha vida, nunca escolhi o caminho mais fácil, mas vencer os desafios sempre foi a minha maior motivação. Estou muito entusiasmado com a possibilidade de iniciar esta nova etapa no clube onde me senti mais respeitado e acarinhado. Prometo desempenhar as minhas novas funções com a mesma determinação e empenho de sempre.»