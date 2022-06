O Boavista anunciou a chegada do reforço Vincent Sasso esta terça-feira, tal como o Maisfutebol tinha noticiado em tempo oportuno.

O central francês, de 31 anos, assinou um vínculo válido para as próximas duas temporadas.

Trata-se, assim, de um regresso do jogador a Portugal. Com formação no Paris Saint-Germain, Boulogne-Billancourt e Nantes, ingressou no futebol luso na época 2012/13, pelas portas do Beira-Mar. No mercado de inverno dessa mesma temporada, rumou ao Sp. Braga, tendo sido emprestado em 2015/16 ao Sheffield Wednesday, clube pelo qual assinou em definitivo na época seguinte.

Em 2017/18, deixou Inglaterra para representar o Belenenses e, na temporada seguinte, jogou ao serviço da Belenenses SAD, após o litígio entre clube e SAD. Nas três últimas épocas, representou o Servette, da Suíça, tendo somado 90 jogos.

