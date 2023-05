O futebolista nigeriano Bruno Onyemaechi sublinhou esta quarta-feira que a «exigência» no Boavista permite conferir crescimento aos jogadores e apontou à conquista dos nove pontos ainda em disputa na I Liga, numa altura em que o clube já tem assegurada a permanência.

«Estou muito agradecido ao Boavista por tudo o que tem feito por mim. A exigência deste clube faz crescer os jogadores. Temos todas as condições para nos focarmos apenas no jogo e no treino, mas sentimos que a exigência é diária por parte de todos, o que acaba por nos ajudar a sermos melhores. Estou muito feliz por representar um clube com uma história tão grande», afirmou, em declarações aos canais do clube.

Com 40 pontos no 10.º lugar, o Boavista ainda pode pensar em chegar a lugares europeus, ainda que haja vários adversários à frente e seja praticamente obrigatório somar três vitórias nos encontros que faltam, o primeiro deles já ante o Gil Vicente, a partir das 20h15 de sexta-feira, em Barcelos, no duelo que abre a 32.ª jornada da I Liga.

«A época está a correr bem, apesar de sentirmos que, pelo que temos demonstrado em campo, merecíamos ter mais pontos. Já não podemos fazer nada quanto a isso e agora queremos acabar bem. Ainda há nove pontos para conquistar e vamos continuar a dar o nosso máximo para conseguirmos a melhor classificação possível», frisou.

A nível individual, o lateral de 24 anos, que chegou por empréstimo do Feirense até junho de 2023, tem-se destacado no clube, levando 31 jogos, dois golos e duas assistências.

«Sinto que estou a fazer uma boa época. Ganhei mais experiência e evoluí em todos os aspetos do meu jogo. Estou mais confiante e creio que isso se reflete em campo. Gosto muito da posição de defesa esquerdo e penso que é ali que rendo mais, mas irei estar sempre à disposição do treinador para jogar em outras posições. A verdade é que essa polivalência também é um aspeto que me pode beneficiar, assim como à equipa», notou, aguardando ainda estreia na seleção principal da Nigéria, comandada pelo português José Peseiro, depois de ter feito parte das duas últimas convocatórias.