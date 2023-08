O Benfica inicia a defesa do título de campeão nacional no Estádio do Bessa, nesta segunda-feira, frente ao Boavista.

Após a conquista da Supertaça, uma das grandes dúvidas na equipa das águias prende-se com a titularidade, ou não, de Petar Musa na frente de ataque. O golo ao FC Porto será suficiente para abrir-lhe o caminho para a titularidade frente à equipa que o trouxe para Portugal?

Percorra a galeria associada a este artigo para ver a aposta do Maisfutebol para as equipas iniciais no jogo agendado para as 20h45.