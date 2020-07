O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, quer a equipa a procurar a vitória como único interesse na receção ao Boavista, mas sem fazê-lo de forma desesperada em campo, no duelo da 32.ª e antepenúltima jornada.

«Só a vitória interessa, é disso que temos de ir à procura. Não de uma forma desesperada, mas de uma forma muito organizada, não dando chances para a ‘matreirice’ do Boavista poder surtir efeito», alertou Paulo Sérgio, na antevisão ao jogo, esta segunda-feira.

«Temos de ser uma equipa equilibrada ao longo de todo o jogo, à procura da vitória. Com grande entrega e mantendo o que os jogadores têm estado a fazer com qualidade, acreditamos que vamos ser felizes», garantiu o técnico do atual 17.º classificado do campeonato.

A três jornadas do fim, o Portimonense tem 27 pontos e parte para a ronda com menos três que Tondela e Vitória de Setúbal, os dois clubes imediatamente acima da zona de descida.

Esperando um Boavista que «está a jogar melhor, sem pressão e tranquilo na tabela [12.º, com 38 pontos]», Paulo Sérgio lembrou que as recentes derrotas, ante Rio Ave e V. Guimarães, não corresponderam à produção em campo. «Fomos merecedores de mais e os adversários reconheceram. Mas agora temos de estar num nível superior para conseguir mais, melhorando os nossos níveis de eficácia», frisou.

O Portimonense-Boavista joga-se a partir das 19h15 desta terça-feira, no Portimão Estádio. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.