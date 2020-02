Declarações do treinador do Belenenses, Petit, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 2-1 ante o Boavista, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Primeira parte dominámos completamente. Tivemos bola, circulámos, jogo interior, largura, profundidade, conseguimos um golo. Temos mais um remate fora da área em que o Helton faz uma grande defesa, temos uma bola isolada do Cassierra em que podíamos fazer o 2-0. O Boavista tem uma oportunidade do Paulinho.»

«Na segunda parte entrámos bem. Sabíamos que o Boavista ia arriscar mais com a entrada do ponta de lança, a jogar com dois homens, muitos cruzamentos. A nossa equipa esteve bem, boa circulação, a tentar criar oportunidades. Acabámos por chegar ao segundo golo numa grande jogada do Nilton. Praticamente jogámos com cinco jogadores abaixo dos 22 anos, são jogadores da formação, têm vindo a crescer e ficamos satisfeitos.»

«A expulsão obrigou-nos a sofrer, a recuar mais as linhas. O Boavista é uma equipa forte a jogar em casa, mete intensidade em jogo, os seus adeptos empurram para que assim seja, mas foi uma vitória importante para nós. Três pontos rumo ao nosso objetivo.»

[Sobre Danny Henriques:] «Disse logo que ia jogar a titular e hoje faz um grande jogo. Também penso que é uma expulsão justa, é o segundo amarelo, mas o mais importante foi o coletivo. O Cafú [Phete] também foi a estreia [a titular], fez um grande jogo. Não quero individualizar. A equipa portou-se bem, perante um adversário difícil, que vinha de três vitórias, que não sofria golos há alguns jogos e isto só dá responsabilidade para, no próximo jogo com o Marítimo, lutarmos outra vez pelos três pontos.»

«Temos cinco jogos, duas vitórias, três derrotas. Num mês, não dá muito para trabalhar, mas dentro das nossas ideias, os jogadores estão a interiorizar bem, a aceitar o que pretendemos. Estão a melhorar, foi uma exibição positiva, mas com o Portimonense, com o V. Setúbal estivemos bem, com o Benfica, perdendo também tivemos. A menos conseguida foi com o Santa Clara em casa.»