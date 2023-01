Depois do triunfo caseiro diante do Gil Vicente, o Boavista joga em Braga na 16.ª jornada da Liga e Petit espera encontrar dificuldades perante o vice-líder do campeonato.

«Temos mostrado há algum tempo a nossa ideia e o crescimento como clube. Se formos ao passado recente, tivemos bons resultados quando encarámos o Sporting de Braga na época passada [dois empates e uma goleada]. Sabemos que eles estão empolgados pelos resultados e a classificação que ocupam, mas há que olhar para aquilo que queremos. Vamos ter um Boavista com a ambição de lutar pelos três pontos», assegurou em conferência de imprensa.

«Conseguimos o objetivo de regressar às vitórias e demos continuidade ao trabalho esta semana. É mais fácil quando vimos de vitórias. Focamo-nos naquilo que queremos fazer, sabendo que o Sporting de Braga é extremamente difícil. Nos últimos nove jogos, só teve uma derrota e oito vitórias, algumas delas folgadas, sendo que faz muitos golos em casa. Vamos ter de saber sofrer e demonstrar personalidade quando tivermos a bola, dentro da ideia que temos criado, seja em 4-3-3, 4-4-2 ou com três defesas centrais», observou.

Petit salientou ainda o triunfo recente do Sp. Braga no dérbi minhoto, onde a equipa de Artur Jorge recuperou de uma desvantagem de 2-0 ao marcar três golos entre os 80 e os 85 minutos.

«Esperamos um Sporting de Braga moralizado por uma vitória que empolga jogadores e adeptos. Estudámo-lo muito bem e olhámos para tudo o que aconteceu nas suas vitórias folgadas frente ao Santa Clara e ao Benfica e nas derrotas com Desportivo de Chaves e Casa Pia. Respeitamos sempre o Sporting de Braga, que luta sempre pelos lugares de cima, tem atletas de qualidade e um bom coletivo. Vamos encontrar dificuldades», vincou.

O técnico axadrezado reconheceu também que os arsenalistas «têm plantel para fazer mudanças» e capitalizar o dérbi entre Benfica e Sporting, numa altura em que estão a seis pontos dos encarnados. Além disso, Petit elogiou a exibição do Boavista frente ao Gil Vicente, que assistiu da bancada, devido a suspensão.

«Os primeiros minutos não foram fáceis, até porque estivemos sem competir durante um longo período. Não entrámos bem, mas a equipa foi ajustando-se e ganhando confiança. Claro que, para quem só vê o resumo, parece que o 1-0 não traduz um jogo conseguido, mas tivemos mais quatro ou cinco oportunidades flagrantes. O Gil Vicente teve também uma já a acabar, mas podíamos estar a dizer que o resultado tinha sido outro», concluiu.

O norte-americano Reggie Cannon está castigado, após ter sido expulso no duelo com os gilistas, mas o japonês Masaki Watai já recuperou de lesão.

O Boavista visita o Sp. Braga este sábado, às 20h30, numa partida que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.