Petit, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após o empate (2-2) frente ao Famalicão, em jogo da sétima jornada da Liga:



«Entrámos bem no jogo e tivemos duas aproximações pelo Morais. A primeira aproximação do Famalicão à nossa baliza acabou em golo. A equipa ficou intranquila, mas mesmo assim foi à procura do empate. É verdade que o Famalicão poderia ter feito, injustamente, o 2-0 numa transição. A primeira parte não foi muito bem jogada, mas foi disputada.



Entrámos de forma diferente na segunda parte, fomos mais pressionantes e quisemos marcar. Chegámos à vantagem, mas depois houve alguma intranquilidade com as expulsões do Cádiz e do Morais. Tentámos defender os três pontos, mas não conseguimos. Estamos tristes por perder dois pontos a acabar. Estou frustrado, mas muito satisfeito com o comportamento e com a atitude dos jogadores.»



[Presidente do Famalicão disse que havia intranquilidade na arbitragem]: «Não vou mentir, vejo os programas de televisão e só se fala de arbitragem. Não se fala do jogo, do golo, do passe, da defesa ou se o treinador mexeu ou não bem na equipa. Olhamos mais para os erros dos árbitros do que para a valorização do produto. Isso cria instabilidade nos árbitros. Não foi um jogo fácil. Concordo plenamente com o que o Miguel [presidente da SAD do Famalicão] disse aqui. Temos de estar mais serenos. Não é fácil estar ali no banco, fruto de querer ganhar, mas concordo plenamente com o Miguel. Devemos dar mais tranquilidade aos árbitros.»



[Análise à exibição do Vukotic que substituiu o Seba Pérez]: «Já tivemos de adaptar o Salvador. Ele já jogou ali várias vezes. Hoje jogou também o Vukotic, ele tem qualidade e é inteligente. Teve a sua oportunidade e precisa de ritmo competitivo. Ele conhece as rotinas, sabe o que queremos, fez um bom jogo. Perdemos o Morais para o próximo jogo e vamos ter de trabalhar para arranjar soluções.»