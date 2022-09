Petit, treinador do Boavista, comentou desta forma a vitória frente ao Sporting (2-1), no Estádio do Bessa, em encontro referente à 7.ª jornada da Liga. Declarações em conferência de imprensa:

«Sabíamos que íamos defrontar uma equipa que vinha moralizada, vinha de quatro vitórias, duas na Liga, duas na Champions. Tivemos alguma dificuldade em acertar as marcações na zona central, mas saíamos que o Sporting abria sempre espaço no lado contrário à bola. O Pote, Trincão, Edwards andavam nas costas dos nossos médios, porque o Morita atraía o Makouta. Por isso, tentámos juntar mais as linhas na segunda parte. Tivemos de sofrer e foi uma vitória importante. Tivemos a felicidade e o mérito de conquistar os três pontos.»

Sobre a época do Boavista: «Este é o Boavista que queremos criar, vinha com esse propósito desde a época passada. Acredito no processo e no trabalho que a estrutura está a fazer. Penso que igualamos o registo do campeonato após termos sido campeões. Demora algum tempo a meter o processo, mas a ambição passa por melhorar todos os dias.

A estratégia para derrotar o Sporting: «Conhecemos bem a ideia do Ruben. Se fossemos pressionar mais alto, ficaria muito espaço nas costas dos nossos médios. Optámos por baixar um pouco. Analisámos o jogo do Sporting, sabíamos que quando ganhássemos a bola, teríamos de a colocar no flanco contrário, porque o espaço estaria ali.»

Os espaços concedidos pelo adversário: «O Sporting tem o Matheus Reis no lado esquerdo, que fecha bem a lateral e dá mais liberdade ao Nuno Santos. Por isso, o Trincão vem para dentro. Na direita, o Porro colou mais ao nosso lateral, o Bruno O., e deixou o Gorré livre nas costas.»

Boavista defendeu demasiado na segunda parte? «Baixámos linhas, como fazem outras equipas na Liga e também na Liga dos Campeões. Hoje vencemos, tivemos felicidade, como aconteceu a todas as equipas. O Sporting também ganhou jogos no passado em que não mereceu.»