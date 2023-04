Declarações de Petit, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o empate a uma bola frente ao Vizela:

«Fica frustração de não levar três pontos, só levarmos um. Na primeira parte tivemos boa circulação, controlámos o jogo. A definição não foi da melhor maneira, tínhamos dito que havia muito espaço à entrada da área, o que não conseguimos nenhum remate e até somos uma equipa com vários golos de fora da área. Mesmo assim tivemos duas ou três aproximações, sem o Vizela criar dificuldades. Depois reagiu o Vizela, encostou-nos às cordas nos primeiros dez minutos da segunda parte, mas entrámos novamente no jogo, tivemos oportunidades e com uma jogada bonita chegámos ao golo. Sabíamos que o Vizela ia correr riscos, mas controlámos bem, nunca encostámos muito atrás, estávamos confortáveis e numa transição nossa que o fiscal levanta logo bandeira e não deixa levar a jogada até ao fim, dá lançamento e um remate que dá golo ao embater nas costas do nosso jogador; tínhamos o Agra no chão, íamos fazer a substituição. É pena, pelo que os jogadores fizeram nos oitenta minutos, não mereciam sair daqui sem a vitória».

«Acho que foi um grande jogo de futebol, disse que vínhamos para conquistar os três pontos, fomos uma equipa personalizada, faltou a decisão no último terço. Foi um jogo bem disputado, com duas equipas a querer ganhar, mas foi pena não ganhar num lançamento e num remate que bate nas costas do nosso jogador. Estou orgulhoso pelo que os jogadores fizeram».