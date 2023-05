O treinador do Boavista, Petit, apontou como objetivo para a visita a Chaves superar a prestação da primeira volta. Os axadrezados conquistaram 20 pontos na segunda metade da Liga, menos um ponto do que haviam amealhado na primeira.



«Queremos disputar o jogo com a mesma ambição com que iniciámos a época, acabando bem o campeonato contra uma boa equipa, que está a fazer um excelente campeonato. Da nossa parte, temos a ambição de fazer uma segunda volta melhor que a primeira e valorizar os nossos ativos, aquilo que foi feito ao longo da época, em que, com as dificuldades que tivemos, soubemos sempre dar a volta», explicou, em conferência de imprensa.



Apesar da época positiva, Petit reconhece ter ficado com um «sabor amargo», considerando que podia ter alcançado uma melhor posição do que o atual 10.º lugar, mas advoga que a «consciência está tranquila» por todos terem dado o seu melhor.

«Por aquilo que fizemos poderíamos ter mais pontos do que temos. A equipa jogou bem, falhou por pormenores, que têm a ver com o crescimento dos jogadores, porque alguns ainda estão a dar os primeiros passos na Liga. Mas fica algum sabor amargo por não termos mais pontos e não estarmos mais acima na tabela classificativa. Mas ainda podemos chegar ao oitavo lugar, dependendo de terceiros. Quantos mais lugares acima, mais sai valorizado aquilo que fizeste durante a época», reconheceu.

O técnico do Boavista refletiu ainda sobre a aposta nos jovens da formação, como foi o caso de Tiago Machado, o mais recente estreante na equipa principal. Petit relembrou o seu percurso enquanto jogador, embora tenha salientado a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a experiência e juventude aquando do lançamento desses jovens na equipa A.

«Não damos oportunidades por dar. Sou uma pessoa da casa e sei o que o [Tiago] Machado fez nos juniores. É um sinal de que estamos atentos à formação. Mas temos de ter calma porque a formação ainda tem muitos passos para dar. Esta é a nossa identidade, mas não podemos apostar em todos. É preciso manter um misto de experiência com jogadores jovens, que possam saber o que é uma equipa profissional», defendeu.



O Boavista defronta o Desp. Chaves este sábado, às 15h30, numa partida da 34.ª e última jornada da Liga.