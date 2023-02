O Boavista visita o Santa Clara no sábado (14h30 locais, 15h30 em Portugal Continental), no arranque da 19.ª jornada da Liga 2022/23. Petit parte para o jogo com a confiança em alta, depois de um mercado de janeiro que não trouxe alterações significativas no plantel.

O clube do Bessa resumiu a sua atuação negocial aos empréstimos de Pedro Gomes (Atlético) e do espanhol Diego Llorente (Leça), dupla sem utilização em 2022/23.

«Não fico triste. Como disse sempre, tenho de me focar em quem está cá. Ficava triste se perdesse alguém. Fiquei com os futebolistas que estão a trabalhar comigo desde o início da época. Eles conhecem-me bem e vice-versa. A nossa ambição passa por melhorá-los individualmente para que o coletivo seja mais forte. É isso que nos dá mais alento para trabalhar a cada dia e obter resultados bons», indicou Petit, em conferência de imprensa.

O Boavista despediu-se de janeiro com a vitória mais folgada da temporada, ao impor-se na receção ao Portimonense (4-2): «A equipa está a crescer desde a paragem da I Liga e os resultados estão à vista. Agora, ainda não ganhámos nada e já tinha dito na semana passada que queremos fazer muito melhor do que na primeira volta. A ambição que eu transmito aos atletas é focar jogo a jogo e trabalhar sempre para conquistar os três pontos.»

Segue-se o Santa Clara. «Será um jogo extremamente difícil, porque eles querem dar a volta ao momento em que estão. Todos os clubes apanham estes ciclos. Com a entrada do [treinador] Jorge Simão, haverá três semanas de trabalho sobre aquilo que ele pretende para a equipa e nunca é fácil ir lá jogar. Temos de ser uma equipa humilde, igual a si própria e com intensidade, agressividade, qualidade no processo a nível ofensivos e defensivos, porque só assim é que poderemos ir buscar pontos aos Açores. Se não, o jogo será muito difícil», rematou Petit.