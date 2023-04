Petit, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa após a vitória na receção ao Rio Ave (3-2), na 29.ª jornada da Liga:

«[Teve uma das melhores exibições da época, mas acabou a sofrer] Sim, fizemos 45 minutos a roçar a perfeição, tirando o golo que sofremos. Tivemos chances para finalizar e, na mesma jogada, sofremos golo. Boas dinâmicas, equipa solta, com personalidade, com bom trabalho e variáveis que trabalhamos todos os dias. Entrámos bem na segunda parte, a mandar no jogo, sem atacar tanto a profundidade. Na primeira parte tivemos jogo entre linhas e profundidade. [Na segunda] Gerimos mais o jogo e tivemos duas ou três chances antes da expulsão e da lesão do Reggie [Cannon], que nos contrariou, porque já tínhamos tirado o Bruno. Os últimos minutos minutos foram um pouco em sofrimento, com jovens da formação a dar os primeiros passos na Primeira Liga, temos de os ver em ação. Foi das melhores primeiras partes que tivemos esta época, devíamos ter matado o jogo mais cedo, mas são três pontos e há que valorizar o que os jogadores e os adeptos fizeram.

[Exibição de Mangas] Esteve 10 dias afastado da equipa, mas sempre a trabalhar. De manhã, tivemos o Malheiro com uma gastroenterite e o Kenji [Gorré] sentiu uma lesão antiga. Optámos por lançar o Mangas, só treinou ontem, está sempre pronto e fez um grande jogo, como todos. Tem jogado a extremo na direita ou na esquerda, adapta-se bem, é a posição da formação dele. Fico feliz por ele e por toda a equipa, pelo que fizeram. Para ele fazer os golos e aparecer, há a parte de trás, com a construção. É um jogador explosivo.»