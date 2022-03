Petit prevê «um jogo diferente» entre Boavista e Sp. Braga, no sábado, daquele disputado para a Taça da Liga. Ainda assim, o técnico dos axadrezados não escondeu que essa goleada 5-1 ainda está bem presente.



«São jogos em alturas e provas diferentes. Há muita gente que está com isso na cabeça, mas o nosso foco é trabalhar para conquistar os três pontos. Se conseguirmos [vencer por] 1-0, já é muito bom. Tirámos algumas ideias do que foi esse jogo, tal como, se calhar, o Carlos Carvalhal também fez», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador defendeu ainda que os bracarenses têm algumas diferenças em comparação com o encontro disputado em dezembro.

«Analisámos esse jogo, mas também o que tem sido o Sporting de Braga nos últimos tempos. Tem apostado em alguns jogadores jovens e está com nuances diferentes em termos defensivos, ao transformar o seu sistema em 4-4-2 e, quando está mais baixo, transportar o seu extremo do lado esquerdo para uma linha de cinco defesas», apontou antes de prosseguir à análise ao adversário nesta 25.ª ronda.

«Em termos ofensivos, é uma equipa que gosta de ter posse de bola e acelerar. Compete-nos fazer aquilo que temos vindo a fazer, com equipa com intensidade e uma ideia muito bem delineada no processo ofensivo. Esperamos um bom jogo e um bom espetáculo de futebol, com duas equipas sempre à procura do golo. Estamos a marcar há 12 jogos consecutivos e vamos tentar não sofrer, que também é o nosso objetivo.»



O Boavista recebe o Sp. Braga depois de uma vitória na Amoreira (3-2), colocando fim a um ciclo de oito jogos sem ganhar (sete empates e um desaire). Petit reconheceu a importância do triunfo, mas frisou que as rotinas da equipa não se alteraram.

«É claro que as vitórias trazem sempre confiança, mas nunca fugimos muito àquilo que são as nossas rotinas de treino e a estratégia para cada jogo. Foi uma semana boa, a evoluir processos, sabendo que vamos apanhar um adversário difícil. Do outro lado, também teremos uma equipa com ambição, qualidade, que quer muito dar continuidade ao que fez no último jogo. Esperamos ter uma boa casa para nos ajudar», expressou.



O treinador das panteras lembrou ainda que o equilíbrio que existe na Liga.

«Não estávamos a conseguir vencer, mas demos um passo importante dentro do nosso objetivo. Neste momento, estamos a cinco pontos da Europa e a cinco dos lugares de descida. Há equilíbrio neste campeonato muito forte, em que as equipas e os treinadores já se conhecem melhor. Depois, são os pormenores que fazem a diferença», concluiu.



Hamache, Seba Pérez e Gorré estão de regresso às opções de Petit enquanto Reisinho está de fora por lesão. Por sua vez, Filipe Ferreira está em dúvida. Boavista e Sp. Braga defrontam-se este sábado, às 15h30, no Bessa.