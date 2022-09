O treinador do Boavista, Petit, disse este sábado que a equipa está preparada para dar uma boa resposta no jogo marcado para domingo, com o Arouca, para sexta jornada da Liga.

«Vai ser um jogo extremamente difícil. Gosto muito da equipa do Arouca. Tem bons princípios, mas vamos estar preparados para dar uma boa resposta e continuidade àquilo que tem sido o nosso trabalho», afirmou técnico de 45 anos, na antevisão da partida e citado pela Lusa.

O treinador axadrezado vaticinou «um jogo intenso» e por isso observou que a sua equipa terá de se apresentar «com o máximo de concentração» perante os arouquenses.

«Não podemos facilitar para trazer os três pontos, que é o nosso objetivo», reforçou.

A distância pontual entre as duas equipas é curta (nove pontos para os axadrezados e sete para o Arouca). «Queremos mais três pontos para chegar aos 12. É esta a nossa ambição», resumiu ainda o treinador.

Petit considerou que o Boavista «ainda tem muito para crescer» e afirmou que quer uma equipa com «muita intensidade», acrescentando que o plantel lhe dá condições, apesar de alguns jogadores terem chegado mais tarde, o que condicionou o entrosamento.

O Boavista desloca-se este domingo ao terreno do Arouca, num encontro relativo à sexta jornada da Liga, marcado para as 18h00. João Gonçalves será o árbitro da partida.