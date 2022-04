Petar Musa ficou em branco diante do Arouca apesar de ter desperdiçado duas boas situações. No final do encontro, Petit foi confrontado com a possibilidade de as notícias que ligam o croata ao Benfica terem tido influência no seu desempenho este sábado.



«É um jogador jovem que está a crescer. Joga num campeonato com muita visibilidade e está a fazer uma boa época assim como outros jogadores. Há sempre essas notícias, mas não foi por isso. Ele trabalhou bem, é um jogador muito importante nas dinâmicas da equipa. Para mim é o jogador mais forte a jogar de costas para a baliza da Liga. Segura muito bem a bola e liga muito bem com os médiso, além de atacar bem a profundidade. Não marcou, mas deu a assistência», respondeu o treinador do Boavista, na sala de imprensa do Bessa.



Musa, de 24 anos, leva 11 golos esta temporada, dez deles na Liga.