Declarações de Petit, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate a uma bola frente ao Vitória de Guimarães:

«Penso que não entrámos bem no jogo, mas conseguimos reorganizar a equipa e sabíamos que íamos ter as nossas oportunidades: na primeira parte as melhores oportunidades são nossas. O Vitória teve mais bola, mais situações de ataque, mas nós fechamos sempre bem os espaços e o Bracali não faz uma defesa a um remate perigoso. O Vitória faz o golo, tirámos um médio e metemos um avançado e empatámos. Penso que foi um jogo equilibrado, as melhores oportunidades foram nossas, é um ponto conquistado».

[O que trouxe a este Boavista?] «Os jogadores é que trouxeram. São inteligentes, trabalhamos diariamente para tentar tirar o máximo de cada jogador para depois o coletivo ser mais forte. Com o decorrer do tempo os jogadores foram-se soltando e têm acreditado no processo que temos transmitido. Vamos trabalhar para melhor de dia para dia e dar boas respostas nos jogos».