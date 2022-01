O treinador do Boavista, Petit, antecipou esta sexta-feira dificuldades na receção ao Gil Vicente, da 18.ª jornada da I Liga, no sábado, mas acredita naquilo que a sua equipa pode fazer, num duelo de «duas equipas a atravessar um bom momento».

«São duas equipas num bom momento. O Gil Vicente pelo que tem feito em casa e fora. Tem mais vitórias fora. É uma equipa com bons processos. Nós também estamos a atravessar um bom momento, apesar do resultado no último jogo. Vamos com a mesma mentalidade, de lutar pelos três pontos», frisou o técnico dos axadrezados, em conferência de imprensa, desvalorizando considerações sobre o Gil ser «a equipa sensação» do campeonato ao final da primeira volta.

«O Gil Vicente é uma equipa, com bons processos. Com qualidade nos jogadores. Gosta de trabalhar bola. E nós trabalhamos sobre esses processos. O foco é o de crescer como equipa, mas esperamos um jogo bom, com duas equipas a querer ganhar. O Gil Vicente também tem que preocupar-se connosco», perspetivou Petit.

Para o jogo ante a formação comandada por Ricardo Soares, Petit não pode contar com o central Tiago Ilori e o extremo Kenji Gorré (ambos devido à covid-19). Já o central Jackson Porozo treinou esta sexta-feira e é reavaliado no sábado. O central/médio Javi García está recuperado e figura nos convocados.

Sobre o mercado de inverno, Petit apenas salientou que «o foco» está no que não quer «perder e não no que vai entrar» quanto ao que a futebolistas diz respeito.

O Boavista arranca a jornada no 10.º lugar, com 17 pontos. Já o Gil Vicente é quinto, com 26 pontos.

O Boavista-Gil Vicente tem apito inicial marcado para as 15h30 de sábado, num jogo arbitrado por Fábio Melo e que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.