Petit, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após o empate frente ao Sp. Braga (1-1), em jogo da 33.ª jornada da Liga:



«O resultado ajusta-se, Defrontaram-se duas equipas que jogam bem. Na primeira parte houve boas aproximações, mas sem lances flagrantes de golo.



A segunda parte foi mais emotiva. A partir dos 53 minutos o jogo ficou um pouco partido. Poderia ter dado para os dois lados. Por vezes, gostamos de partir o jogo. Faltou entrar o passe que poderia deixar os jogadores do Boavista na cara do golo. Depois a equipa ficou mais compacta, mas o Sp. Braga marcou numa infelicidade nossa.



O Sp. Braga tem qualidade, mas arriscámos, metemos gente fresca. Primeiro entrou o Ibrahima, depois o Watai e mais tarde, dois meninos, um deles ainda é júnior. Arriscámos tudo e chegámos à igualdade fruto da coragem que tivemos. O golo deu justiça ao jogo.



Aposta no Machado? Fez um boa época nos juniores e mereceu a oportunidade.»