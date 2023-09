Sem qualquer derrota nas primeiras três jornadas da Liga, e com o melhor ataque da prova, a par do Gil Vicente (oito golos marcados), Petit mostra-se feliz com o momento do Boavista e assume que ficava frustrado com algumas análises mais negativas à equipa, no passado.

«É claro que, por vezes, sentia-me um pouco frustrado, mas isso faz parte. Na época passada, fomos o quinto ataque mais concretizador, ficámos numa posição confortável e valorizámos os ativos do clube. Por isso, deixo para as pessoas analisarem. A minha responsabilidade é evoluir os jogadores individualmente para que o coletivo seja mais forte. Depois, o mais importante é que eles digam bem de mim», refere o técnico axadrezado, citado pela agência Lusa.

Com o Boavista impedido de inscrever jogadores, por sanção da FIFA, Petit congratula-se com a permanência das principais figuras da equipa.

«Fico satisfeito por ter continuidade com estes jogadores, que já me conhecem, sabem o nosso processo de treino e de jogo e estão cientes daquilo que se pretende dia após dia. O mercado fechou aqui, mas ainda está aberto em outros campeonatos. O nosso foco é trabalhar os nossos atletas e dar boas respostas nos jogos. Depois, se eles vão ou não, isso já não me diz respeito», comenta o técnico.

«Alívio pelo encerramento do mercado? Estamos sempre preparados. Este plantel reúne vários jogadores e uma estrutura que transitaram de 2022/23, juntamente com bastante juventude. Disse sempre que íamos ter dificuldades ao longo do campeonato, porque as equipas têm oscilações. Por agora, estamos num bom momento. Fico satisfeito por eles continuarem a servir o Boavista, que é um clube com grande história e tradição», reforça.

O Boavista visita o Estoril pelas 15h30 deste domingo, em jogo da quarta jornada da Liga.