Petit, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do estádio do Bessa, após a goleada sofrida frente ao Arouca, em jogo da 12.ª jornada da Liga:



«Foi uma noite má. Oferecemos um golo logo a abrir o jogo. A partir daí, o Arouca ficou confortável na partida e cinco ou dez minutos depois, demos outro golo. Houve uma oferta do Arouca, mas não aproveitámos. O primeiro golo ditou muito do que foi o jogo. Os jogadores mostraram-se impacientes e com receito de ter bola fruto do momento que vivemos.



Pedimos desculpas aos adeptos que vieram apoiar a equipa num dia frio e chuvoso. Este jogo não representa o que normalmente as minhas equipas são nem o que é história do Boavista. Foi um jogo difícil. O Arouca foi um justo vencedor.



Foi uma má exibição. Já falei com os jogadores no balneário e por isso atrasei-me. Vamos refletir sobre este jogo tão mau da nossa parte.



Houve uma alguma passividade nos minutos iniciais, o Bruno viu amarelo, o Arouca colocou-nos uma bola nas costas, recuperámos, mas num passe errado, eles marcaram. Viu-se [essa intranquilidade] na partida. Tenho de analisar o jogo.



Fomos obrigados a reajustar a defesa, tivemos de baixar o Salvador [Agra] e colocar o Filipe Ferreira no meio. O Arouca aproveitou os nossos erros. Não fomos felizes nem na atitude nem no compromisso. A equipa é mesma, mas com algumas ausências. Temos de recuperar alguns jogadores.»