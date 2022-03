Petit, treinador do Boavista, comentou desta forma a derrota da sua equipa na receção ao FC Porto (0-1), no Estádio do Bessa:

«Foi um jogo extremamente difícil, com muita intensidade. Tivemos alguns erros nossos, como o lance do golo. Foi uma primeira parte em que não tivemos ocasiões de golo, com muitas perdas de bola, o FC Porto foi forte na pressão. Na segunda parte, tentámos mudar, passando o Sauer para à beira do Makouta, e tivemos mais bola. Nos últimos dez minutos, arriscámos e tivemos oportunidades. Podíamos ter sido felizes com as oportunidades que criámos no fim.»

Sobre a estratégia: «Tínhamos trabalhado o processo defensivo com Taremi e Evanilson, entretanto entrou o Fábio, nas costas dos dois médios, um jogador muito inteligente, que nos causou dificuldades.»

Faltou o golo: «Estou triste pelo resultado mas quero dar os parabéns aos jogadores pela atitude, por acreditarem até ao fim. Na segunda parte fomos mais intensos, obrigámos o FC Porto a atrasar o jogo, mas não conseguimos chegar ao golo.»