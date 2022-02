Declarações do treinador do Boavista, Petit, à SportTV, após o empate entre Portimonense e Boavista (1-1), em Portimão, no duelo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Vínhamos com um objetivo diferente. Duas partes distintas. Uma primeira parte na qual não estivemos muito bem dentro do que costumamos ser como equipa, com intensidade, com linhas bem juntas, com circulação rápida de bola, a atacar muito a profundidade ou o espaço interior entrelinhas. Não conseguimos. Mérito também do Portimonense, que soube aproveitar alguns passes falhados e erros nossos.»

«Sofremos o golo, conseguimos reagir, mas é uma primeira parte do Portimonense. Na segunda parte já foi muito mais dividido, tivemos mais situações de golo, corrigimos algumas situações, concedemos alguns lances em que o Portimonense é forte no jogo aéreo e bolas paradas e depois, mais uma expulsão. O que nós conseguimos controlar é os nossos comportamentos. Estamos a levar muitos amarelos, vermelhos às vezes por alguma ingenuidade de alguns jogadores e paga-se caro. Torna-se difícil, mas levamos mais um ponto. Queríamos a vitória, não conseguimos.»

[Hamache:] «Perdemo-lo no último jogo, teve um traumatismo. Tentámos recuperá-lo, mas não conseguimos. Poderá já estar pronto para o próximo jogo. O mais importante é ver, analisar e dar continuidade ao nosso trabalho.»