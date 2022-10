O Boavista visita neste domingo (20h30) o Famalicão, na 8.ª jornada da Liga. Petit garante que a equipa pretende «dar continuidade ao bom momento» que estava a atravessar.

«Queremos dar continuidade ao bom momento. Veremos amanhã [domingo] se estes 15 dias de pausa [do campeonato] foram bons ou maus, mas o foco passa por trabalhar e lutar pelos três pontos, sabendo que vai ser um jogo extremamente difícil. O adversário quer muito reagir com o seu novo treinador, mas olhámos para o que devemos fazer e esperamos dar uma boa resposta», diz o técnico.

Petit salienta a evolução da equipa: «Não sei se [as pessoas] estão rendidas, mas olham para um Boavista diferente. Temos trabalhado para valorizar o nosso jogo e os nossos jogadores. A época passada foi caso disso. Este ano há uma base que trabalhou comigo durante seis meses e fomos buscar atletas que se identificassem com o clube, a ideia de jogo e o processo de treino. Estou satisfeito com o plantel, que é competitivo e tem soluções para várias posições.»

«Quando há uma mudança de treinador, há sempre uma reação. Estamos um pouco às escuras em termos de jogadores. A nível de sistema, o João Pedro Sousa não abdicará muito do ‘4-3-3’, seja com um médio defensivo e dois interiores ou vice-versa, extremos abertos e laterais mais baixos. Conhecemos um pouco daquilo que tinha trabalhado na sua primeira passagem pelo Famalicão e do tempo passado no Boavista», rematou o treinador, a propósito do próximo adversário do Boavista.