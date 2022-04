Sem Slimani e Paulinho, o Sporting deverá apresentar um ataque móvel no Bessa, uma situação que foi acautelada pelo Boavista, segundo Petit.



«Estudámos muito o jogo do Sporting com o Tondela [vitória por 3-1], no qual atuou com três jogadores mais móveis, que criaram algumas dificuldades. Sabemos da qualidade e vimos aquilo que o adversário poderá apresentar, mas estamos preparados para quem aparecer na frente de ataque. O nosso foco é fazer um bom jogo e conseguirmos os três pontos para selar a manutenção», estabeleceu o técnico, em conferência de imprensa.



Se os leões não têm Porro, Paulinho e Slimani, os axadrezados vão a jogo sem Musa, o melhor marcador da equipa, e Seba Pérez, ambos castigados. Ausências à parte, o técnico da pantera espera um encontro «difícil» com as duas equipas a «quererem ganhar».

«Esperamos um jogo difícil, entre duas equipas a quererem ganhar e muito semelhantes na ideia. [A partida] Pode encaixar muito em duelos e em jogo de pares, mas tentámos esta semana desbloquear a ideia do Sporting e ver o que podemos fazer. Acredito num Sporting que vem à procura de reagir a dois resultados negativos, tal como nós», notou.



Petit espera quebrar um jejum de 14 anos sem vitórias do Boavista contra os campeões nacionais, que podem ser destronados já segunda-feira pelo FC Porto, se tiverem um resultado pior ao dos dragões em Braga.

«Esperamos uma boa moldura humana e que os nossos adeptos nos venham apoiar, porque vai ser um jogo extremamente difícil, contra uma equipa com muita qualidade e que ainda está na luta pelo título. Agora, estamos sempre com a mesma ambição, seja com Sporting, Tondela ou Moreirense. Tivemos uma semana longa, mas de uma forma positiva. Preparamos os jogos da mesma maneira e este não foge à regra», observou.

Entre os ajustes justificados por castigos e lesões, o treinador do Boavista confidenciou que vai conceder a primeira titularidade esta época ao avançado venezuelano Jeriel De Santis.

«O Petar Musa tem uma qualidade diferente na posição, mas a infelicidade de não jogar por estar castigado é a oportunidade para outros crescerem, tal como Jeriel De Santis, Manuel Namora, Yusupha ou Martim Tavares, outro miúdo da nossa formação, que também será convocado. Sobretudo o Jeriel, que tem 19 anos, foi uma aposta do clube, tem trabalhado e entrado, pelo que agora queremos ver como joga a titular», justificou.



Por último, Petit mostrou-se satisfeito com a renovação de Bracali.



«O Rafael Bracali tem vindo a jogar e vai fazer uma volta completa [no campeonato, na receção de segunda-feira ao Sporting]. Sabemos que a posição de guarda-redes é muito específica e não varia muito. Ele tem agarrado o lugar e cumprido com o que é pedido. É um atleta experiente dentro do balneário, é o nosso ‘capitão’ e tem dado conta do recado na baliza. Fico feliz por ter renovado», enalteceu.



O Boavista-Sporting, partida que encerra a 31.ª jornada da Liga, está agendado para as 20h30, desta segunda-feira.