Petit, treinador do Boavista, comentou desta forma o empate frente ao Vizela no Estádio do Bessa (2-2), em encontro referente à 11.ª jornada da Liga 2022/23:

«Conseguimos fazer o mais difícil, chegar à frente do marcador, mas depois sofremos o empate, sentiu-se ali alguma pressão nos jogadores, fruto dos resultados recentes. Viu-se algo que não é normal nas minhas equipas, fizemos oito faltas contra 20 faltas do Vizela, ficámos muito na expectativa, sofremos o segundo golo e depois fomos à procura.»

O que mudou na segunda parte: «Ao intervalo, tive de ser um pouco agressivo com os jogadores. Disse-lhes que era preciso intensidade e agressividade nos duelos, arriscámos mais um pouco, chegámos à igualdade, tivemos mais oportunidades e podíamos ter chegado à vitória. Já falei com a minha equipa técnica sobre o que temos de mostrar aos jogadores amanhã. Temos de ter outra mentalidade quando jogamos em casa. Aquilo que fizemos na segunda parte, é também o que tínhamos de ter feito na primeira.»

Faltou sorte ao Boavista? «A sorte trabalha-se e temos de a procurar. Sorte é jogar no Euromilhões e ganhar, no resto é trabalho. Temos de ser mais exigentes connosco próprios, não ficar à espera do que o jogo vai dar. Quando demos por ela, já estava 1-2.»