Petit, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a vitória por 3-1 fente ao Paços de Ferreira, em jogo da 22.ª jornada da Liga:



«A eficácia fez a diferença. A primeira parte foi dividida, mas conseguimos chegar ao golo num lance de bola parada. É uma situação que temos trabalho. O Paços teve um remate de fora da área no qual o Bracali fez uma grande defesa.



Tivemos outras situações no último terço que podíamos ter definido melhor. Acho que a primeira parte teve poucas oportunidades flagrantes.



Entrámos bem na segunda parte e fizemos dois golos. O Paços de Ferreira reagiu, é uma equipa com qualidade, com bons jogadores e bem trabalhada, mas conseguimos aguentar. Ainda tivemos mais uma ou outra situação para marcar. O Paços colocou mais um ponta de lança, o Guedes, e tentou chegar ao golo através de cruzamentos. Foi uma vitória justa pelo que fizemos.»



[Sobre a exibição do Gorré que marcou um golaço]:



«Pessoalmente falo muito com ele. Ele vai do 8 ao 80 muito rápido. Tanto faz coisas boas no jogo como passa despercebido durante cinco ou dez minutos. Ele é um jogador fortíssimo no um contra um, sabe tabelar e procurar a profundidade, mas não é tão regular. Temos trabalho isso e ele tem trabalhado para melhorar. Hoje mereceu a titularidade porque o Paços projeta muito o Delgado e podíamos aproveitar o espaço nas costas dele. O Gorré acaba por fazer um grande golo a exemplo do que fez na época passada. Esperamos um Gorré dentro deste nível porque ele é um jogador que pode fazer a diferença. Prefiro que ande nos 70 do que entre o 8 e o 80.»



[Boavista a quatro pontos da Europa]:



O objetivo é trabalhar todos os dias e tentar tirar o melhor partido de cada um dos jogadores para sermos mais fortes coletivamente. Queremos tentar melhorar e valorizar os jogadores para vender. O futebol português precisa disso. Agora é jogo a jogo. Temos 29 pontos e vamos à procura dos 32 contra o Arouca, uma equipa que está a fazer um bom campeonato.Somos o quinto melhor ataque da Liga. Para quem dizia que eu era um treinador defensivo hoje fizemos três golos. Em Vila do Conde, Guimarães e contra o Santa Clara não conseguimos marcar, mas hoje conseguimos.»