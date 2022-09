O Boavista vai apresentar-se com o pensamento nos três pontos para contrariar uma sequência de 18 partidas sem vitórias face ao Sporting, no sábado, em jogo da sétima jornada da Liga, afirmou esta sexta-feira o treinador axadrezado, Petit.

«As expectativas são sempre boas, mas sabemos do grau de dificuldade deste jogo. O Sporting atravessa um bom momento e vem de quatro vitórias consecutivas e sem sofrer golos. Nós vimos de um triunfo bom em Arouca. Por isso, será um jogo bom e difícil contra um candidato ao título, cujos processos estão bem definidos pelo seu treinador. Estaremos bem preparados para dar uma boa resposta e lutar por três pontos», frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Com a reviravolta em Arouca (1-2), o clube do Bessa cimentou o quarto lugar na prova, apenas atrás de Benfica, Sporting de Braga e FC Porto, através de quatro êxitos e duas derrotas, para igualar o segundo melhor arranque pontual à sexta ronda no século XXI.

«Os 12 pontos que fizemos não nos dão margem. Cresci aqui como jogador e treinador e esta casa vive de ambição. É isso que vou tentando incutir no plantel e nas pessoas que trabalham comigo. Este clube tem uma grande história e adeptos que gostam sempre de vencer e muitas vezes têm dificuldade para pagar os bilhetes, mas querem apoiar-nos», assumiu.

Petit garantiu que o Boavista «encara os jogos sempre da mesma maneira», apesar de já não bater o Sporting desde 2007/08 (2-0), averbando uma série vigente de 16 derrotas e dois empates, intercalada com a descida administrativa do clube aos escalões inferiores.

«Vai ser difícil para nós, mas também para o Sporting. As equipas também sabem que vir jogar ao Bessa é extremamente difícil, por mais que em termos estatísticos não se ganhe ao Sporting há 18 encontros. Estivemos a analisar isso e não é bom animicamente, mas os plantéis são outros e a ideia de jogo é diferente de treinador para treinador», partilhou.

O Boavista recebe o Sporting, este sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa, no Porto, em duelo da sétima jornada da Liga, com arbitragem de João Pinheiro.