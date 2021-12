Declarações do treinador do Boavista, Petit, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 1-0 sobre o Moreirense, em jogo da 15.ª jornada da I Liga. O técnico não esteve no banco, devido a castigo:

«Agradecer aos adeptos pelo apoio que deram. Sabíamos que esta vitória sobre o Sp. Braga só era valorizada se hoje conseguíssemos o objetivo, os três pontos. Penso que merecemos, esta equipa vem em crescendo e hoje foi a prova. O desgaste estava lá, mas não transmitimos. Não fizemos as 72 horas de recuperação, mas não serve de desculpa.»

«Temos três a quatro situações para outro resultado ao intervalo. Ao intervalo, tentámos corrigir um ou outro pormenor, mas depois, com a fadiga de alguns jogadores, não conseguimos tanto pressionar alto e sair, mas acabámos por ter duas situações. O Moreirense teve mais bola, mas só uma situação. Vitória boa, moralizadora.»

[Bracali:] «A idade não conta no futebol. Há competência, qualidade. Acreditamos em todos os jogadores. O Bracali teve oportunidade com o Sp. Braga, hoje fez uma boa defesa, muito seguro no jogo aéreo. Esteve imperial. O Moreirense tem gente forte no jogo aéreo e acho que fez uma exibição boa.»

[Cannon a central e o Nathan a lateral:] «Analisámos e eu sabia o que eram os jogadores, não só do Boavista, mas de todos os plantéis. Quando chegas cá e vais trabalhando, vais vendo os comportamentos e achamos que o Nathan tem mais problemas a defender. Os comportamentos do Cannon são mais de defesa. Tentamos ver o individual de cada jogador para o coletivo ser mais forte.»

[De onde viu o jogo e como:] «Vi no oitavo andar, tranquilo, lá em cima. Estava menos nervoso do que quando estou no banco, mas senti a equipa segura, a crescer. A equipa técnica sabe o que faz. É importante o líder estar, mas confiamos na equipa técnica e nos jogadores.»