Petit, treinador do Boavista, em declarações após a vitória na visita ao Desportivo de Chaves (1-4), na 34.ª e última jornada da Liga:

«Foi uma boa entrada da nossa parte, uma primeira parte com muita qualidade, onde fizemos dois golos, onde criámos mais situações, consentimos poucas oportunidades ao [Desportivo de] Chaves e conseguimos tirar-lhes a bola.

Um dos pontos fortes do [Desportivo de] Chaves é o seu meio-campo e nós conseguimos boa circulação, boa chegada, não conseguimos finalizar tanto como desejaríamos, mas fizemos dois golos e acho que foi uma excelente primeira parte.

Depois na segunda parte, tinha avisado que, com a entrada, poderia haver mudanças da parte do [Desportivo de] Chaves. Sofremos logo um golo no primeiro minuto [e] a equipa estremeceu um bocadinho. Demorámos algum tempo a assentar o jogo e, a partir daí, quando assentámos, criámos logo uma situação e, depois, fizemos o 1-3. Penso que matámos [o resultado] e, a partir daí, acho que já não há jogo, nem vale a pena estar a explicar as expulsões, [mas] acabámos por fazer o 1-4.

Acho que foi uma grande primeira parte da nossa parte e nos primeiros cinco a dez minutos da segunda, tivemos algumas dificuldades.

[Balanço da época] Terminámos em nono, com os mesmos pontos do Famalicão [e] somos o quinto ataque mais concretizador do campeonato. Fazendo um balanço, poderíamos ter mais alguns pontos, poderíamos estar a lutar por outros objetivos, mas faz parte do crescimento.

A nossa aposta foi [no sentido] de valorizar jogadores, os ativos do clube, muitos jogadores da formação que temos dentro do plantel. Iniciámos a época com 33 jogadores, é muito difícil trabalhá-los todos, mas acho que a equipa foi crescendo ao longo da época, foi-se valorizando, em termos individuais e coletivos, tornando-se muito mais forte.

Quando alterámos de três centrais para dois, a equipa depois também ganhou outro conforto, ganhou qualidade no seu jogo e acho que é uma época positiva por aquilo que fizemos e pela valorização desses mesmos ativos que temos aqui dentro.»