Ricardo Paiva acredita que a eliminação europeia do Sp. Braga não vai ser um problema no jogo desta segunda-feira. Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da jornada 23 da Liga, o treinador do Boavista afirmou que os guerreiros têm muitas soluções no plantel.

«Ao contrário daquilo que se possa querer fazer ver, julgo que essa questão europeia não vai ser um problema adicional para uma equipa com as soluções do nível do adversário. Também vimos de um resultado menos positivo. Importa ser iguais a nós mesmos, ter a concentração no limite e estar focados nas nossas missões, porque teremos uma tarefa muito difícil frente a um adversário forte.»

Chidozie reintegrou os trabalhos da equipa na terça-feira, depois de ter contraído malária. Pedro Malheiro está suspenso, enquanto César, Luís Pires, Júlio Dabó e Luís Santos estão lesionados. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, Ricardo Paiva deixou ainda uma palavra de força a Alberth Elis, que sofreu um traumatismo craniano grave e teve mesmo de ser operado.

«Deixo-lhe uma palavra de força em nome do Boavista e desejo-lhe as rápidas melhoras. Estamos com ele e a torcer para que rapidamente recupere e volte aos relvados.»

O Boavista recebe, esta segunda-feira, o Sp. Braga, em jogo da jornada 23 da Liga, que arranca às 20h15.