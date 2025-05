Declarações de Rui Ferreira, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (1-2) frente ao Boavista na antepenúltima jornada da Liga:

«Foi um jogo em que entrámos bem, chegámos ao golo com alguma naturalidade de forma meritória e até achávamos que o jogo estava controlado pela forma como estávamos a jogar. O jogo fica marcado pela forma como podíamos ter feito o 2-0, pelo Piazon, e não fizemos. O Boavista acreditou cada vez mais, num remate atravessado empatou o jogo e não conseguimos reagir. Permitimos ao Boavista chegar ao 2-1 num lance que tem sido recorrente. No cômputo geral fizemos um bom jogo, não vou dizer que desligámos na parte final, mas acabamos por sair penalizados. Não tivemos a sorte do jogo no nosso lado, nesse lance que podia ter sido o 2-0».

[Pela primeira vez em zona de descida direta] «Estar nesta posição ou estar como estávamos não é confortável. Não temos estado confortáveis com a nossa prestação, oito jogos sem vencer. Não temos andados confortáveis, a pressão é para todos, as três equipas têm 24 pontos, faltam dois jogos e vai ser até ao fim. Nada está decidido. Vamos acreditar que podemos sair vencedores desta disputa».

[Pontos perdidos depois de estar a vencer] «Podemos estar a falar de algum nervosismo, alguma ansiedade de querer segurar o resultado, e acabamos por cometer erros. É uma questão mental em que muitas das vezes, fruto da pressão, os jogadores acabam por cometer erros. A ansiedade a apoderar-se daquilo que não queremos. Acima temos de tudo acreditar no que os jogadores podem fazer».