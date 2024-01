Declarações do jogador do Boavista, Sebastián Pérez, à SportTV, após o empate ante o FC Porto (1-1), em jogo da 16.ª jornada da I Liga:

«Felizes, porque não é fácil obter um ponto ante uma equipa como o FC Porto, que tem muita intensidade. Acho que, na primeira parte, tivemos duas ou três ocasiões de golo. Na segunda soubemos sofrer e obviamente, mais difícil com dez jogadores, mas é um ponto importante.»

«É um caminho longo, temos muitos jogos pela frente. A equipa começou muito bem, depois começou menos bem, mas nos jogos como o de hoje, com o Guimarães, com o Benfica, em que fizemos grandes jogos, temos de lembrar isso e que, com trabalho, podemos continuar a pontuar.»

«Sabemos que temos dificuldades, mas os jogadores que estão disponíveis para jogar. Sabemos que temos de dar mais de 100 por cento, temos poucos jogadores, uns já foram para a Taça das Nações Africanas [ndr: Bruno Onyemaechi e Chidozie], outros lesionados, mas os que estão em campo, dão 100 por cento.»