O Sporting de Braga trocou recentemente de treinador, mas tal não vai influenciar na preparação do Boavista para o duelo dos minhotos, agendado para domingo.

«Uma troca de treinador é sempre uma coisa especial, mas não nos vai condicionar em nada. A malta treinou bem e sabe quais são as nossas limitações e pontos fortes. O Sporting de Braga tem jogadores de qualidade e muitas opções. Vamos respeitá-lo, mas, do nosso lado, não vai mudar nada», assegurou Cristiano Bacci, em conferência de imprensa.

«O respeito vai ser igual por cada adversário. Sabemos aquilo que o Sporting de Braga vale e não podemos esconder que é uma das equipas que lutam pelo título, mas temos de gerir cada semana da mesma forma e não ter medo de uma equipa forte. Vamos tentar evoluir, melhorar fraquezas e explorar os pontos fracos dos opositores», vincou.

Apesar da vitória sobre o Casa Pia (1-0) na ronda inaugural, o técnico italiano mostrou-se consciente das dificuldades que o Boavista tem pela frente.

«As vitórias ajudam sempre no dia a dia, no trabalho e na confiança da equipa, mas temos de ter os pezinhos bem assentes no chão e estamos cientes das dificuldades. Esta equipa é composta por homens maduros e os miúdos que chegaram pela primeira vez aos [escalões] profissionais sabem o que estamos a passar. Não é uma vitória que vai desviar o nosso foco dos problemas nem nos afastará do objetivo de tentar dar o máximo em cada jogo», salientou.

O Boavista está impedido pela FIFA de registar novos jogadores, devido a dívidas, cenário que afastou os reforços Ibrahim Alhassan e Bruninho das opções de Bacci, quando faltam duas semanas para o encerramento do mercado.

«Inscrições em tempo útil? Como é que posso dar uma garantia sobre coisas que não dependem de mim? Têm de falar com o presidente [Fary Faye]. Não posso dizer nada acerca disso nem sei o que acontecerá depois de amanhã, mas garanto que os jogadores estarão preparados e vão dar tudo em campo», afirmou.

«Sou um treinador que gosta de trabalhar com jovens. Eles têm de mostrar abertura mental e coragem. No geral, todos estão a fazer um esforço grande para tentar melhorar e isso é o que conta. Depois, o resultado está aos olhos de todos», rematou.

Luís Pires e Gonçalo Almeida continuam lesionados, enquanto o capitão Sebastián Pérez «ainda não está a 100%», apesar de ter sido suplente utilizado no jogo anterior.

O Boavista recebe o Sp. Braga no domingo, às 20h30, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.