O avançado sérvio Nikola Stojiljkovic vai ser reforço do Farense. O jogador de 28 anos segue a título definitivo para o conjunto algarvio, com o Sp. Braga a ficar com 50 por cento dos direitos económicos do jogador.

Stojilkjovic chegou aos arsenalistas na época 2015-2016, fez duas completas, marcando 24 golos em oitenta jogos.

Seguiram-se depois quatro empréstimos, aos turcos do Kayserispor, aos sérvios do Estrela Vermelha e ao Maiorca, antes de regressar a Portugal para jogar no Boavista na época passada.

Agora que ia entrar no último ano de contrato com o Sp. Braga, o jogador deixa o clube a título definitivo, devendo ser anunciado pelo Farense em breve.