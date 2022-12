O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) revogou, esta quinta-feira, o castigo de um jogo à porta fechada aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao Boavista, da I Liga, por incumprimento de deveres.

O Boavista tinha sido sancionado a 4 de janeiro, na sequência de um processo disciplinar instaurado por incidências verificadas durante o empate na receção à B SAD (0-0), a 25 de outubro de 2021, da nona jornada da I Liga de 2021/22.

Em causa estavam infrações ao regulamento da Liga, no primeiro ponto do artigo 127.º, alusivo à inobservância de outros deveres, e nos quinto e sexto pontos do artigo 87.º-A, dedicado ao incumprimento de deveres de organização.

O Boavista já tinha visto o TAD revogar em novembro outra penalização de dois jogos à porta fechada.

No mês passado, o tribunal manteve, porém, o castigo de um encontro à porta fechada, além de 2.040 euros de multa, devido ao incumprimento de deveres durante os jogos realizados no Estádio do Bessa com o Moreirense (1-0), a 19 de dezembro de 2021, da 15.ª jornada, e com o Vizela (2-2), a 6 de fevereiro, da 21.ª jornada.