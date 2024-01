Declarações do futebolista do Boavista, Tiago Morais, à BTV, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

«Jogo disputado até ao fim, acho que tentámos tudo, o Benfica é uma grande equipa, viemos disputar o jogo, tentámos jogar olhos nos olhos, eles acabaram por matar o jogo na parte final, fazer o 2-0. É continuar a trabalhar.»

[Livre do Makouta na compensação era momento de potencial empate antes do 2-0:] «Tivemos mais oportunidades além do livre. Quem viu o jogo, viu que tivemos mais oportunidades. Podíamos ter definido melhor, mas faz parte.»

[Reencontro com o Benfica é especial?:] «Sim, tenho um carinho porque já passei aqui na formação, mas o meu foco agora é o Boavista.»