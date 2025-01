Sebastián Pérez, jogador do Boavista, ficou fora da convocatória para o jogo que ditou a derrota dos axadrezados frente ao Famalicão [0-2].

O experiente médio de 31 anos, foi ainda tema de conversa na conferência de imprensa após a partida, com o técnico do Boavista a dizer que só jogavam os «jogadores que estão prontos para a luta».

Pouco depois do final do encontro, Pérez deixou uma mensagem nas suas redes sociais onde reconhece o momento difícil das «panteras» e que «o verdadeiro adepto que conhece a situação sabe que deixámos tudo em campo durante 90 minutos».

O habitual capitão do Boavista apela ainda ao apoio dos adeptos, e deixa um recado sobre a sua forma de estar, indicando que treina «todos os dias com o respeito e o amor que devo à minha profissão».

«Um capitão deve saber ser um líder com ou sem ferramentas, embora não negue que seja difícil, é por isso que precisamos de vocês, adeptos, do nosso lado», atirou o internacional colombiano.

Pérez está há cinco temporadas ao serviço do Boavista. Na presente época foi opção por 17 ocasiões.

Veja aqui a mensagem de Sebastián Pérez na íntegra:

«Estamos num momento difícil, tentamos lutar com as ferramentas que temos, dentro do balneário tornamo-nos motivadores uns dos outros, o verdadeiro adepto que conhece a situação sabe que deixámos tudo em campo durante 90 minutos, que os cartões e os erros são o resultado da tentativa de guardar ou melhorar um resultado. Isto não é de há meses, isto tem sido progressivo; Desde que cheguei queria lutar, e tive e tenho colegas de equipa que também deram tudo em campo. Um capitão deve saber ser um líder com ou sem ferramentas, embora não negue que seja difícil, é por isso que precisamos de vocês, adeptos, do nosso lado. Aplaudo os jovens que não se recusam a sair e tentar, aplaudo os experientes que fornecem liderança interna, aplaudo os adeptos que nos apoiam nos bons e maus momentos. Não é apenas necessária força física, mas também força mental. Não há forma de saber como vamos sair desta situação, o que deve saber é que treino todos os dias com o respeito e o amor que devo à minha profissão e estou tranquilo porque o meu grupo, que me conhece há tantos anos, sabe que é assim. Obrigado.»