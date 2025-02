O Boavista inscreveu, de uma assentada, Tomás Vaclík, Layvin Kurzawa, Sidoine Fogning, Osman Kakay, Marco Van Ginkel e Moussa Koné na Liga.

Estes jogadores estavam sem contrato e puderam ser inscritos depois de levantados os impedimentos dos axadrezados junto da FIFA. Assim, todos eles poderão a ir a jogo na próxima sexta-feira, na receção ao Estrela da Amadora, na 22.ª jornada da Liga.

Guarda-redes internacional pela Chéquia, Vaclík tem 35 anos e, na última temporada, representou os espanhóis do Albacete. Tem uma Liga Europa no currículo, conquistada ao serviço do Sevilha, mas também passou por Olympiakos, Basileia, Sparta Praga, entre outros.

Kurzawa, lateral-esquerdo de 32 anos, representou a seleção principal de França em 13 ocasiões. Formado no Mónaco, destacou-se no PSG e também alinhou no Fulham. Contudo, nos últimos anos, teve de lidar com vários problemas físicos. Na época passada, disputou apenas oito minutos pelo campeão francês, ainda em outubro de 2021.

Outrora promessa do futebol neerlandês, Van Ginkel está já com 32 anos. Na última temporada, representou o Vitesse. O médio, internacional pelos Países Baixos, também já esteve ligado a AC Milan, Chelsea, PSV e Stoke City.

Quanto a Fogning é um defesa-central, camaronês, de 23 anos, que na última época representou o Coimbrões. Kakay, por seu turno, tem 28 anos e é lateral, internacional pela Serra Leoa, com carreira feita no Reino Unido, sobretudo no QPR. Por fim, Koné, extremo senegalês de 28 anos, começou a época no LASK Linz, mas também já passou por DAC 1904, Nimes, Dynamo Dresden e FC Zurique.