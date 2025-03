Bruno Varela, guarda-redes do Vitória de Guimarães, reagiu esta segunda-feira aos alegados insultos racistas que ouviu no Estádio do Bessa, durante o duelo com o Boavista, no domingo.

O guardião dos vimaranenses agradeceu as «mensagens de apoio» e garantiu que não pensou em deixar o campo.

«O mais importante ontem foi a grande reação da equipa e mais três pontos importantes», escreveu Varela, na rede social Instagram.

«Em nenhum momento eu pensei em sair do campo! Só para que fique esclarecido. Apenas quis manifestar o meu desagrado com o que vi e ouvi das bancadas», acrescentou.

O episódio aconteceu ainda na primeira parte e o jogo esteve interrompido durante alguns minutos. Varela conversou com o árbitro da partida e ainda com alguns elementos do Boavista, nomeadamente o treinador Lito Vidigal e o capitão Rodrigo Abascal.

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) já instaurou «um processo de contraordenação para apuramento dos factos».