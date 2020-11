Declarações do treinador do Boavista, Vasco Seabra, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Farense, por 3-1, em jogo da sétima jornada da Liga:

«Foi um jogo onde nós começámos melhor. Tivemos condições para ficar na frente do marcador primeiro. Acabámos por sofrer contra a corrente, conseguimos reagir e manter-nos estáveis, chegando ao intervalo empatados. Na segunda parte, penso que a toada se manteve, nós com mais iniciativa e, um bocadinho contra a corrente, o Farense acaba por fazer o segundo golo. Isso abalou-nos e logo de seguida sofremos o terceiro. Depois, ficámos muito instáveis emocionalmente. Tentámos de tudo para poder reduzir e reentrar no jogo, mas não conseguimos.»

[Lesão de Bengunche?] «Não tenho noção nenhuma, neste momento»