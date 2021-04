Julio Velázquez, treinador do Marítimo, em declarações na sala de imprensa do Bessa após a vitória por 1-0 frente ao Boavista, no jogo inaugural da 29.ª jornada da Liga:



«Sinceramente, fizemos um grandíssimo jogo do primeiro ao último minuto. Dominámos e merecemos a vitória. Acho que ganhámos por um resultado escasso face ao que se passou. Poderíamos ter conseguido um resultado mais amplo.



Fizemos uma primeira parte muito interessante com bola. Demos continuidade ao que fizemos contra o Belenenses e contra o Rio Ave, jogo onde fomos superiores, mas defendemos mais do que gostaríamos na segunda parte. O objetivo era ganhar e o outro era dar continuidade ao processo de jogo.



Soubemos atacar e defender com bola, encontrámos espaços e tivemos ocasiões para marcar mais golos. Não me lembro de muitas ocasiões do Boavista. Ao intervalo mudámos algumas coisas. Estávamos a limpar a primeira linha de pressão do Boavista e tínhamos de acelerar para chegar mais rápida à baliza contrária. Ao mesmo tempo, impedimos que o Angel tivesse bola em zonas interiores.



Gosto de ser sincero e hoje fizemos um jogo muito completo com e sem bola. Não é fácil implementar uma ideia de jogo. Quando cheguei, a equipa estava no último lugar e não é fácil ganhar confiança em situações como esta. Os jogadores têm ainda mais mérito. Estamos a tentar construir coisas num momento difícil emocionalmente. A resposta dos jogadores foi fantástico e sinto-me orgulhoso por ser seu treinador. Estou satisfeito com a predisposição dos jogadores para o trabalho. Podemos crescer e evoluir tanto nas vitórias como nas derrotas. É a segunda jornada seguida sem sofremos golos. O objetivo é ganhar, mas a consequência de atacar bem, é defender bem.



Acredito na manutenção do Marítimo da mesma maneira que acreditava quando cheguei. Não tenho dúvidas de que vamos ficar na Liga. Vai ser uma luta muito dura até à última jornada. É preciso manter o equilíbrio emocional. Conquistámos seis pontos, mas temos de manter uma linha de trabalho estável. Vamos competir e tentar somar o máximo de pontos até final.»