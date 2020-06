Marchesín, Mbemba, Manafá, Pepe, Jesús Corona, Otávio, Uribe e finalmente Marega para o 1-0 do FC Porto na receção ao Boavista, na 28.ª jornada da Liga. Os dragões acabariam por vencer o dérbi da cidade Invicta, disputado na noite de São João, por 4-0.



O FC Porto divulgou nesta quinta-feira, através das redes sociais, todo o lance do primeiro golo, mencionando sete jogadores e 12 passes de uma ponta a outra do campo, sem que o Boavista tivesse conseguiu oferecer resistência. No total, são oito os jogadores envolvidos no lance, já que Marchesín fez o primeiro passe para Mbemba e Marega finalizou com um remate cruzado, já na área contrária.



Destaque ainda para Jesús Corona, que recebeu a bola de Pepe junto à linha intermediária, abriu para Manafá na direita e surgiu posteriormente à entrada da área do Boavista, pelo centro, para fazer a assistência para o avançado maliano, que viria a bisar no encontro.



Ora veja: