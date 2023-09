O Boavista recebeu e venceu o Desportivo de Chaves por 4-1, no Estádio do Bessa, em jogo da 5.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Tiago Morais abriu o marcador logo aos 39 segundos de jogo, Salvador Agra fez o 2-0 aos cinco minutos e Robert Bozeník, aos 11 e aos 23 minutos, elevou a contagem para 4-0, numa primeira parte absolutamente arrasadora do Boavista.

O Desportivo de Chaves reduziu já na segunda parte, aos 71 minutos, por Paulo Victor.

Na classificação, a equipa treinada por Petit está na liderança, com 13 pontos, os mesmos de Sporting e FC Porto, mas com melhor diferença de golos do que leões e dragões, sendo também o ataque mais concretizador do campeonato até ao momento, com 14 golos.

Já os flavienses, treinados por José Gomes, seguem como a única equipa sem pontos, no 18.º e último lugar, com cinco derrotas e a defesa mais batida, com 17 golos sofridos.

O resumo do Boavista-Desp. Chaves: