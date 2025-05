O Boavista venceu na visita ao AVS por 2-1, esta segunda-feira, no jogo que fechou a 32.ª e antepenúltima jornada da Liga portuguesa.

Num jogo que podia ditar a despromoção dos axadrezados em caso de derrota, um golo de Nenê, aos 62 minutos, ainda deu vantagem ao AVS.

Porém, golos de Sebastián Pérez (67m) e Abdoulay Diaby (89m) permitiram ao Boavista dar a volta ao marcador e somar três pontos importantíssimos na corrida pela permanência.

Com este resultado, o Boavista sobe ao 16.º lugar, o de play-off para não descer, tendo 24 pontos, os mesmos de AVS (17.º) e Farense (18.º), as duas equipas em lugares de descida direta e que, em igualdade pontual, perdem para o Boavista no confronto direto a três (e também caso haja igualdade pontual apenas a dois).