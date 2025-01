O Arouca venceu o Boavista por 3-1, este sábado, no Estádio do Bessa, em jogo da 17.ª jornada da I Liga.

A equipa arouquense chegou à vantagem em cima do intervalo, com um golo de Jason, de penálti (45+7m), na sequência da expulsão por acumulação de amarelos, do médio do Boavista, Seba Pérez (45+4m).

Na segunda parte, após um mau passe do guarda-redes Nico Mantl, Salvador Agra fez o 1-1, aos 71 minutos. Logo a seguir, o Arouca marcou por José Fontán (73m), mas o golo foi anulado.

Porém, o Arouca chegou mesmo à vitória, com dois golos já em tempo de compensação: um de penálti por Guven Yalçin (90+5m) e outro também por Yalçin, num lance dividido com Augusto Dabó na área, já com o guarda-redes César fora da disputa do lance (90+8m).

Com este resultado, o Arouca deixa o 18.º e último lugar e é agora, à condição, 15.º, com 15 pontos, em zona de permanência na Liga. O Boavista desce ao último lugar, mantendo os 12 pontos, ainda sem vitórias em casa.

O resumo do Boavista-Arouca: