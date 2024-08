O Boavista foi a Rio Maior derrotar o Casa Pia por 1-0, na primeira jornada da Liga.

Num jogo praticamente dominado pela equipa da casa durante o primeiro tempo, os visitantes não conseguiram encontrar o caminho da baliza em nenhuma ocasião no primeiro tempo.

Assim sendo, as emoções ficaram guardadas para os segundos 45 minutos, quando o árbitro apontou para a marca dos onze metros. Na conversão do castigo máximo, Miguel Reisinho não desperdiçou e fez o 1-0 que se manteve até ao final do encontro.

Veja aqui o resumo da vitória do Boavista sobre o Casa Pia: