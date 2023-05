O Boavista venceu o Boavista por 1-0, este sábado, no Estádio do Bessa, em jogo da 31.ª jornada da Liga.

Ricardo Mangas, com um desvio subtil, fez o golo solitário do jogo, aos 50 minutos, num jogo em que o Boavista acabou reduzido a dez por expulsão de Watai nos últimos instantes do jogo.

Um resultado que deixa o Estoril numa situação complicada, apenas com mais seis pontos do que o Marítimo que ainda não jogou e ocupa a posição de play-off.

Veja os melhores momentos do jogo: