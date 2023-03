O Famalicão venceu fora o Boavista por 2-1 no jogo que encerrou a 25.ª jornada da Liga.

Iván Jaime inaugurou o marcador para os visitantes aos 57 minutos de penálti e pouco depois Alex Dobre ampliou a vantagem.

Bozeník ainda reduziu aos 73 minutos para os axadrezados, que não conseguiram mais do que isso e veem o Famalicão fugir na classificação.

Com este resultado, o conjunto minhoto passa a somar 33 pontos e está no nono lugar. Já o Boavista mantém-se com 30 e cai para o 12.º posto.

O RESUMO VÍDEO do Boavista-Famalicão: