O Boavista empatou este sábado com o AVS (0-0), no Estádio do Bessa, em jogo da 15.ª jornada da Liga.v

A equipa axadrezada continua sem conseguir vencer em casa esta temporada.

O FILME DO JOGO

Com este empate, o Boavista desceu do 16.º ao 17.º lugar, tendo 12 pontos, os mesmos do Farense, 16.º (que venceu em Famalicão este sábado). Tem ainda os mesmos 12 que Estrela e Nacional, equipas que ainda não jogaram nesta jornada.

O AVS soma agora 13 pontos e é, à condição, 13.º classificado, ficando à espera do que Estrela e Nacional façam nesta jornada. O Nacional visita Guimarães na segunda-feira (18h45) e, duas horas depois, o Estrela recebe o Rio Ave.

Veja o resumo do jogo: